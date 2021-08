Vaccination : une France scindée en deux

Le constat dressé par Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach dans une étude pour la Fondation Jean-Jaurès est édifiant : la fracture vaccinale entre le nord et le sud du pays perdure. Un véritable archipel vaccinal. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 70 % des Bretons et des Normands ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que ce taux dépasse péniblement les 50 % dans le sud de la France.

La carte dressée par Emmanuel Vigneron, géographe de la santé à l'université de Montpellier, démontre que la couverture vaccinale est nettement plus faible des Pyrénées jusqu'au sud des Alpes, avec une extension dans la vallée de la Garonne.

« Rebelle et réfractaire »

D'après les auteurs de l'étude, la mémoire d'un Sud « rebelle et réfractaire » contribue largement à y alimenter la défiance. « La défiance y est presque instinctive. Tout ce qui vient d'en haut est suspect par définition. La fracture semble se creuser entre la France d'en haut et la France d'en bas dont parlait notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Ce clivage apparaissait sporadiquement lors de la construction européenne, mais, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il est plus prégnant car le chef de l'État incarne jusqu'à la caricature, selon eux, cette France d'en haut à laquelle ils s'opposent »,

