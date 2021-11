Vaccination Covid-19 : le numéro vert du gouvernement, peu efficace ?

Une efficacité déjà remise en cause. Un numéro vert (0 800 730 957) a été mis en place le 26 octobre dans le cadre du dispositif « aller vers » de la campagne de vaccination du Covid-19. Depuis son lancement, 5 400 personnes ont appelé ce numéro, joignable de 6 heures à 22 heures. L’objectif : « faciliter la vaccination des personnes de 80 ans et plus », est-il écrit sur le site du gouvernement. Un numéro que Monique Bernard, 80 ans et réfractaire au vaccin, a composé, en présence de nos confrères du HuffPost.

La petite-fille de Monique Bernard a en effet réussi à la convaincre de joindre le standard du dispositif. « Bonjour, j’ai plus de 80 ans, je reste chez moi toute la journée, quels sont les avantages pour moi de me faire vacciner ? » a ainsi questionné l’octogénaire, peu encline à se faire injecter une dose de vaccin.

La vaccination des personnes de plus de 80 ans a atteint un plateau

La réponse est étonnante. « Si vous ne sortez pas de chez vous, n’allez pas dans des endroits avec du monde, et si vous respectez les gestes barrières, il n’y a pas de raison de vous faire vacciner », soutient ainsi l’opérateur à l’autre bout du fil. De quoi conforter l’octogénaire dans ses retranchements. « On n’est pas là pour les convaincre », affirme plus tard une opératrice à la petite-fille de Monique Bernard, déconcertée.

