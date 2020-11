Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaccin contre le coronavirus: Ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier, dit Tedros (OMS) Reuters • 12/11/2020 à 10:45









VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS: NE PAS METTRE TOUS LES OEUFS DANS LE MÊME PANIER, DIT TEDROS (OMS) PARIS (Reuters) - "Nous ne pouvons pas mettre tous nos oeufs dans le même panier", a estimé jeudi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, évoquant la recherche d'un vaccin contre le coronavirus à l'ouverture du Forum de Paris sur la paix. Pfizer et son partenaire allemand ont annoncé lundi que leur vaccin expérimental était efficace à plus de 90% sur la base des premières données d'un essai clinique à grande échelle. (John Irish, édité par Jean-Philippe Lefief)

