USA/MIDTERMS-Vance se désole de la débâcle des républicains, l'impute à la guerre en Iran

Le vice-président américain J.D. Vance a pris mercredi ses distances avec la guerre en Iran menée par le président Donald Trump, s'interrogeant sur la pertinence d'une telle décision et imputant au conflit les lourds revers subis la veille par les républicains lors des élections de mi-mandat au Congrès.

Ces commentaires, publiés mercredi dans un long message sur le réseau social X, interviennent alors que Donald Trump a signalé qu'il s'interrogeait sur la possibilité de lancer ou non de nouvelles opérations militaires d'envergure contre l'Iran. Des représentants américains ont indiqué dans la journée à Reuters qu'une telle hypothèse était toujours envisagée.

Alors que des questions entourent l'avenir politique de responsables de haut rang du Pentagone, notamment son chef, Pete Hegseth, décrit par le passé par Donald Trump comme l'un des premiers partisans de la guerre contre l'Iran et critiqué par des élus du Congrès, les propos de J.D. Vance sont de nature à alimenter les divergences au sein de l'administration.

"La raison pour laquelle nous avons perdu (les élections), c'est la guerre", a écrit l'ancien sénateur de l'Ohio. "Si vous voulez débattre de si cela en valait le coup, si perdre le Sénat pour les six prochaines années en valait le coup, faites donc".

J.D. Vance, considéré comme l'un des vraisemblables candidats républicains pour l'élection présidentielle de 2028, a ajouté qu'il serait opportun de mettre fin à la guerre, citant une recommandation en ce sens effectuée par le passé.

Interrogé sur les commentaires de son vice-président, Donald Trump a déclaré dans l'après-midi aux journalistes qu'il les trouvait "bons" et qu'il savait ce que J.D. Vance pensait de la guerre contre l'Iran. Le président a redit penser avoir pris la bonne décision en lançant cette campagne militaire, revendiquant à nouveau avoir empêché Téhéran de se doter de l'arme nucléaire.

Au sein de la Maison blanche, certains responsables et conseillers considèrent le message publié par J.D. Vance comme une rupture avec la politique étrangère de Donald Trump et un aveu public que la guerre a eu des répercussions économiques aux Etats-Unis, a dit à Reuters un conseiller de la présidence américaine.

Dans ses commentaires, J.D. Vance a cherché à minimiser une quelconque divergence de points de vue avec Donald Trump, notant que ce dernier a lui-même reconnu que la guerre en Iran avait joué un rôle dans la défaite électorale des républicains.

Mais le chef de la Maison blanche s'est toutefois montré plus nuancé dans ses différents commentaires auprès des médias, ne faisant pas un lien aussi étroit entre le conflit et l'issue des "midterms".

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, perçu comme un possible concurrent de J.D. Vance chez les républicains en vue de la présidentielle de 2028, ne s'est pour l'heure pas exprimé à la suite des résultats électoraux.

Si certains représentants de la Maison blanche avaient été informés en amont du message que J.D. Vance allait publier, la plupart des représentants de haut rang, sinon tous, ont été pris au dépourvu, a dit un conseiller de la présidence américaine.

Il est possible d'interpréter ces commentaires comme le coup d'envoi de la campagne électorale du vice-président, a noté une personne au fait de la question.

(Phil Stewart, Erin Banco, Nandita Bose, Steve Holland et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)