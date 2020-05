Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Chute historique de la production industrielle en avril Reuters • 15/05/2020 à 15:58









USA: CHUTE HISTORIQUE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN AVRIL WASHINGTON (Reuters) - La production industrielle aux Etats-Unis a subi une chute historique en avril alors que l'épidémie de coronavirus a brutalement frappé les chaînes d'approvisionnement et mis quasiment à l'arrêt la demande, renforçant le scénario d'une contraction de l'économie américaine au deuxième trimestre à un rythme sans précédent depuis le Grande Dépression. La production industrielle américaine dans son ensemble a reculé de 11,2% le mois dernier, montrent les statistiques publiées vendredi par la Réserve fédérale, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse légèrement plus forte de 11,5%. Il s'agit de sa plus forte chute depuis la création de cette statistique il y a 101 ans. Le chiffre de février a été revu à la hausse, à -4,5% contre -5,4% annoncé initialement. La production manufacturière a pour sa part chuté de 13,7% le mois dernier, une baisse là aussi record. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un repli de 13% après -5,5% (révisé) en mars. En excluant les véhicules et les composants pour l'automobile, la production manufacturière a baissé de 8,6%. Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'ensemble de l'industrie a reculé à 64,9% en avril contre 73,2% en mars. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

