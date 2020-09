Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ursula von der Leyen propose d'améliorer l'objectif climatique de l'UE Reuters • 16/09/2020 à 10:37









URSULA VON DER LEYEN PROPOSE D'AMÉLIORER L'OBJECTIF CLIMATIQUE DE L'UE BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi que le bloc devrait se fixer comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Pour parvenir à ce nouvel objectif, la Commission proposera un amendement sur la loi climat, qui devra être approuvée par le Parlement européen et les Etats membres. L'objectif actuel en termes d'émissions de Co2 est une réduction de 40%. La Commission souhaite également accélérer le développement des énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique et les règles de taxation de l'énergie d'ici l'été 2021. Ursula von der Leyen, première femme à la tête l'institution européenne, s'exprime ce mercredi devant les députés réunis à Bruxelles, à l'occasion de son premier discours sur l'état de l'Union. (Kate Abnett; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

