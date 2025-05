Une star du Brésil sort de sa retraite internationale

39 ans, et alors ?

On ne pensait plus la revoir sous la tunique brésilienne, et pourtant : un peu moins d’un an après avoir pris sa retraite internationale, Marta est de retour dans le game . Son nom est apparu dans la liste d’Arthur Elias, dévoilée ce mardi après-midi, en vue des matchs de préparation pour la Copa América cet été (contre le Japon le 30 mai et le 2 juin).…

CG pour SOFOOT.com