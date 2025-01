Une prolongation très longue durée pour Erling Haaland à Manchester City

Le premier citoyen Citizen .

Neuf ans et demi, c’est la durée du contrat qu’Erling Haaland a signé avec Manchester City, comme annoncé par The Athletic et officialisé par le joueur et le club ce vendredi, avec une vidéo en mode yoga dans la neige. Notre cyborg préféré est donc désormais lié au champion d’Angleterre jusqu’en… 2034 ! …

MJ pour SOFOOT.com