Une première période dingue entre le Barça et l'Inter

information fournie par AFP • 30.04.2025 • 23:10 •

"Je me suis dit +je me fais violer, voilà c'est comme ça+": l'ex-assistante de production Miriam Haley a raconté mercredi avec douleur l'agression sexuelle dont elle accuse l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein, lors du procès qui se rejoue à New York ... Lire la suite