information fournie par So Foot • 18/05/2024 à 23:02

Une offre sérieuse de Besiktas pour… José Mourinho

Portugal, Angleterre, Italie, Espagne.

Et maintenant, la Turquie ? Sans club depuis sa séparation avec la Roma en janvier 2024, José Mourinho est sur le marché. Et visiblement, il a une offre sur la table : elle proviendrait de Besiktas, qui tente actuellement de faire venir le Lusitanien sur son banc de touche. « Nous répondons aux attentes économiques de Mourinho, nous travaillons spécifiquement sur les sponsorings et nous sommes prêts à nous aligner sur ses demandes salariales » , a même assuré Hüseyin Yücel, dans des propos rapportés par Sporx .…

FC pour SOFOOT.com