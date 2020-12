Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une nouvelle variante du coronavirus découverte en Angleterre Reuters • 14/12/2020 à 17:12









UNE NOUVELLE VARIANTE DU CORONAVIRUS DÉCOUVERTE EN ANGLETERRE LONDRES (Reuters) - Les autorités sanitaires britanniques ont recensé un millier de cas d'une nouvelle variante du coronavirus SARS-CoV-2 ces derniers jours dans le sud-est de l'Angleterre, où elle pourrait être liée à une hausse des infections, a déclaré lundi le ministre britannique de la Santé. "Nous avons identifié une nouvelle variante du coronavirus, qui pourrait être associée à une diffusion plus rapide dans le sud-est de l'Angleterre", a dit Matt Hancock devant la Chambre des communes. "Les premières analyses suggèrent que cette variante se propage plus vite que les variantes existantes." "Je dois souligner à ce stade que rien n'indique que cette variante augmente les probabilités de cas graves et la dernière évaluation clinique dit qu'il est hautement improbable que cette mutation ne puisse répondre à un vaccin", a-t-il ajouté. (William James et Estelle Shirbon; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.