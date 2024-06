Une légende du Clermont Foot quitte le club

ÔÔÔÔ gier !!

Après six saisons au club, il est temps de se dire adieu. Le défenseur central Florent Ogier ne jouera pas au Clermont Foot la saison prochaine. Il était en fin de contrat en juin, et le club auvergnat a confirmé son départ. Le joueur de 35 ans a disputé 177 matches avec les Rouge et Bleu, devenant ainsi le huitième joueur le plus capé de l’histoire du club. Pas toujours titulaire en Ligue 1, « Flo » était clermontois depuis 2018, date à laquelle il était arrivé de Sochaux. Il a grandement contribué à la première montée de l’histoire du CF63 en Ligue 1 à l’été 2021, jouant 38 matchs lors de la première saison.…

UL pour SOFOOT.com