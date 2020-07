Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une gardienne de zoo tuée par un tigre de Sibérie à Zurich Reuters • 05/07/2020 à 11:15









PARIS (Reuters) - Une gardienne de zoo, âgée de 55 ans, est décédée samedi après avoir été attaquée par un tigre de Sibérie au zoo de Zurich, en Suisse, selon les services de police et la direction du zoo. Les équipes de secours n'ont pas été en mesure de sauver l'employée qui est décédée sur le coup. Prévenus par un visiteur témoin de l'attaque, les employés du zoo sont parvenus à éloigner l'animal du corps de sa victime et à l'attirer dans un enclos, selon la police et la direction de l'établissement. L'animal, un tigre femelle de cinq ans, appelé Irina, était arrivé il y a an. Il venait du zoo d'Odense au Danemark. "Il s'agit d'un jeune animal qui a agi par instinct, comme tous les tigres", a dit à la presse le directeur du zoo, Severin Dressen, en ajoutant qu'il ne savait pas encore pourquoi le tigre et l'employée se trouvaient dans l'enclos au même moment. Une enquête doit déterminer les circonstances de l'accident. (Michael Shields, version française Caroline Pailliez)

