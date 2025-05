information fournie par So Foot • 13/05/2025 à 12:05

Un supporter de l'Atalanta marque un but en plein match et chambre Mile Svilar

Carton rouge.

Ce lundi soir, pendant que l’Atalanta fêtait tranquillement son deuxième but face à la Roma, un supporter local a eu la bonne idée de se faire son propre match dans le match. L’individu a sauté sur la pelouse, récupéré un ballon pour marquer dans le but vide et célébrer son plat du pied devant la figure de Mile Svilar. …

CV pour SOFOOT.com