UN PONT ROUTIER S'EFFONDRE DANS LE NORD DE L'ITALIE ROME (Reuters) - Un pont routier s'est effondré mercredi dans le nord de l'Italie, entre la Ligurie et la Toscane, faisant un blessé, a annoncé un porte-parole des pompiers. L'accident s'est produit sur une route secondaire d'ordinaire assez fréquentée près de la ville d'Aulla, à mi-chemin entre Gênes et Florence. Un chauffeur routier a été blessé, selon les pompiers qui sont toujours sur place. Le 14 août 2018, 43 personnes sont mortes en Italie dans l'effondrement d'une section du pont autoroutier Morandi, qui enjambait la ville de Gênes. (Giulia Segreti, Francesca Landini, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

