Un nouveau guide pour déjouer les pièges au supermarché

Au supermarché, sept aliments sur dix sont ultra-transformés. Au milieu de la jungle des produits, pas toujours simple de faire le bon choix. Pour aider les consommateurs, Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste et chroniqueuse au Magazine de la santé (France 5), a supervisé la nouvelle édition du guide Le Bon Choix au supermarché (Thierry Souccar éditions). « Il s'agit du premier guide conçu pour identifier les aliments ultra-transformés non repérés par les applications actuelles », résume Angélique Houlbert.

Au total, ce guide passe plus de 77 catégories au crible et analyse plus de 1 000 références. Le terme d'aliment ultra-transformé désigne des aliments modifiés par des procédés industriels pour transformer le goût (ajout de sel ou de matière grasse), changer la consistance, donner une couleur, masquer les défauts, augmenter la conservation, etc. Au quotidien, la consommation de ces aliments doit être impérativement limitée pour éviter l'apparition de soucis de santé. Pourtant, ces aliments ne sont pas toujours identifiables grâce aux applications nutritionnelles.

Dans cette nouvelle édition, le guide s'est appuyé sur l'algorithme développé par la start-up Siga, qui classe les aliments selon leur degré de transformation avec des notes allant de 1 à 7.

Bientôt un score carbone sur les produits de consommation « Aujourd'hui, les clients se fient au Nutri-Score (le logo

... Lire la suite sur LePoint.fr