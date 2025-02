Un match de suspension pour Jean-Louis Gasset et Will Still après leur altercation

Un match de suspension pour Jean-Louis Gasset et Will Still après leur altercation

En tribunes, messieurs.

Jean-Louis Gasset et Will Still ont été sanctionnés d’un match de suspension par la commission de discipline de la LFP , suite à leur altercation lors de Montpellier-Lens, assorti d’une rencontre de sursis en plus pour le coach du MHSC. Les techniciens montpelliérain et lensois s’étaient pris la tête à la 26 e minute lors d’une consultation VAR, après laquelle un but lensois avait finalement été refusé. Ils avaient tous les deux été exclus et forcés de rejoindre les tribunes, bras dessus-dessous.…

TJ pour SOFOOT.com