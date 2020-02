Un journaliste dans le collimateur de la DGSI

On ne dévoile pas impunément « les succès » et les « ratages » du renseignement intérieur français dans la lutte antiterroriste. Pour avoir publié un livre-enquête sur les guerres de l'ombre de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le journaliste Alex Jordanov est aujourd'hui poursuivi en justice pour « compromission du secret-défense ». Il a été convoqué, le 27 février au matin, par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne pour interrogatoire.« Les enquêteurs ont demandé à M. Jordanov de divulguer les sources de son enquête au sein des services, ce qu'il a évidemment refusé, au nom du secret des sources et de la liberté d'informer, principes établis par la loi », explique son éditeur, Yannick Dehée (Nouveau Monde). Cette procédure porte « directement atteinte au droit d'informer, mais également au secret des sources », a dénoncé son avocat, maître William Bourdon, dans un communiqué.Lire aussi Alex Jordanov, l'homme qui confessait les espionsParu en avril 2019, Les Guerres de l'ombre de la DGSI, plongée au c?ur des services secrets français, le livre incriminé, raconte une dizaine d'opérations visant à la fois les milieux islamistes et des cellules d'espionnage, notamment russes, dans notre pays. « Nous ne visions qu'à apporter au grand public des éléments de compréhension des difficultés d'adaptation et de mutation de...