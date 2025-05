information fournie par So Foot • 14/05/2025 à 11:58

Un joueur de Nottingham Forest dans le coma artificiel après une blessure contre Leicester

Stupeur à Forest.

Dimanche contre Leicester, Taiwo Awoniyi s’est écroulé après avoir percuté violemment le poteau en tentant de reprendre un centre d’Anthony Elanga. Sur le moment, personne n’a vraiment mesuré la gravité du choc. Pas de changement possible, alors l’attaquant nigérian de 27 ans est revenu sur le terrain, avant de sortir quelques minutes plus tard, incapable de continuer. Le diagnostic, lui, est tombé le lendemain : blessure abdominale grave, opération en urgence, coma artificiel et une nouvelle intervention prévue dans les jours suivants. Une blessure potentiellement « fatale » , selon le Daily Mail.…

EG pour SOFOOT.com