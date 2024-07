Un jeune espoir du Barça rejoint Chelsea

Hop, dans la broyeuse !

C’est officiel, Marc Guiu quitte le FC Barcelone, son club formateur, et s’engage avec Chelsea. Le club londonien a annoncé ce lundi l’arrivée de l’attaquant de 18 ans pour les cinq prochaines saisons et avec une année supplémentaire en option. Le jeune attaquant espagnol s’est (rapidement) illustré cette saison avec 7 apparitions avec le Barça (2 en Ligue des Champions, 3 en Liga et 2 en Coupe du Roi) et deux buts, dont un en C1 et un en Liga. Il a principalement évolué au sein de l’équipe réserve, en troisième division, inscrivant six buts en dix-sept matchs.…

NB pour SOFOOT.com