Un international canadien remet en place un polémiste d'extrême droite

Ça, c’est de la contre-attaque.

Comme le reste des Canucks convoqués par Jesse Marsch, Alistair Johnston a démarré sa Copa América dans la nuit de vendredi à samedi par une défaite contre l’Argentine. Mais après la rencontre, le latéral droit a tenu une petite victoire en guise de consolation : celle d’avoir remis en place, comme il faut, un polémiste d’extrême droite ayant fait un tweet assez odieux sur l’équipe canadienne. En comparant deux photos, la première étant la sélection canadienne de 2000, et la deuxième la sélection actuelle, le YouTubeur en question a affirmé que « peu de pays connaissent un remplacement de population aussi rapide » , qualifiant cela de « tragique » . Le tweet a évidemment fait réagir des milliers de personnes, et Johnston, Britannique d’origine, a sans doute eu la meilleure réponse possible : « Et si je vous disais que moi-même et les deux autres joueurs « blancs » photographiés ici sommes également des fils d’immigrés ? C’est ça, le Canada. Notre force réside dans notre diversité et c’est ce qui rend notre pays si spécial – et non tragique. » …

AL pour SOFOOT.com