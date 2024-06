information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 11:34

Un golazo du milieu de terrain et un but messiesque illuminent la nuit en MLS

Les Argentins à la conquête des States .

Parce qu’il n’y a pas que l’Euro et les frappes surpuissantes de Xherdan Shaqiri dans l’actualité sportive, cap vers les États-Unis. Ce matin en ouvrant les réseaux sociaux, vous auriez pu tomber sur le but incroyable de Luca Orellano en MLS. Dans la nuit de mercredi à jeudi alors que le score était de deux buts partout entre Cincinnati et Philadelphie à l’heure de jeu, le joueur argentin a envoyé une frappe splendide du milieu de terrain, totalement excentré, au bord de la ligne de touche. Dans une fin de match à rebondissements, le club de l’Ohio a réussi à s’imposer (4-3).…

MV pour SOFOOT.com