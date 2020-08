Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un employé de l'armateur CMA CGM tué dans l'explosion de Beyrouth Reuters • 06/08/2020 à 18:30









UN EMPLOYÉ DE L'ARMATEUR CMA CGM TUÉ DANS L'EXPLOSION DE BEYROUTH PARIS (Reuters) - L'armateur français CMA CGM a annoncé jeudi la mort d'un de ses collaborateurs qui avait été porté disparu à la suite de la puissante explosion qui a frappé Beyrouth mardi soir, faisant au moins 145 morts et 5.000 blessés selon le dernier bilan. Le groupe de transport maritime déplore également deux blessés graves et de nombreux blessés plus légers parmi ses 261 employés travaillant à Beyrouth, précise un communiqué du groupe. Le porte-conteneurs CMA CGM Lyra, dans la zone portuaire, n'a pas été endommagé et aucun membre d'équipage n'a été blessé, a précisé le groupe. Le siège du groupe, situé à proximité du lieu de la détonation, a en revanche subi de graves dégâts, ajoute CMA CGM. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

