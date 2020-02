Un cambriolage chez Julie Gayet et François Hollande

C'est une belle demeure des années 1920, de 180 mètres carrés avec jardin et terrasse, acquise en juillet 2019 pour 2 millions d'euros par François Hollande et Julie Gayet square Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. La famille Billetdoux, du nom de l'auteur des célèbres pièces de théâtre et romancier, souhaitait se séparer de cette maison devenue trop chère à entretenir. L'ex-couple présidentiel, avant de jouir des lieux, a lancé près de 400 000 euros de travaux. Ponctuellement inoccupée, la propriété fait l'objet de convoitise de la part de rôdeurs.Le 26 janvier vers 18 heures, Julie Gayet se rendait au commissariat pour y déposer une plainte pour une tentative de vol par effraction. Le poste de police de l'avenue du Maine étant en travaux, la comédienne a cru qu'il était fermé. Elle rebrousse chemin. François Hollande charge son fidèle officier de sécurité (OS), resté à son service après son départ de l'Élysée, de joindre la police. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'unité de traitement des délits en temps réel du parquet de Paris est également et rapidement prévenue, de même que sa permanence criminelle. Contraire à certains faits récents, ce magistrat réagit au quart de tour et demande à être avisé dès la plainte déposée.Pas de plainte, l'enquête démarreMais, entre-temps, Julie Gayet part remplir ses obligations professionnelles à l'étranger. Dans l'attente de son retour, le fonctionnaire du service...