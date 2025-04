Un automobiliste fonce dans une foule au Canada et fait plusieurs morts

Image tirée d'une vidéo AFPTV montrant des policiers sur le site où une voiture a foncé dans la foule lors d'une fête de rue à Vancouver, le 26 avril 2025 au Canada ( AFP / AFPTV teams )

Un automobiliste a foncé dans la foule lors d'un festival de rue de la communauté philippine samedi à Vancouver, dans l'ouest du Canada, tuant et blessant plusieurs personnes, à quelques heures d'élections nationales, mais la police a exclu une motivation terroriste.

"Pour l'instant, nous sommes convaincus que cet incident n’était pas un acte de terrorisme", a posté sur X la police de la ville.

Agé de 30 ans, le conducteur est un "suspect isolé" connu de la police, qui a été interpellé sur place par la foule elle-même, a expliqué un porte-parole de la police.

"Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées", a précisé ce porte-parole devant la presse au milieu de la nuit, refusant de donner le nombre exact de victimes.

C'est une "situation qui continue à évoluer", a-t-il ajouté, précisant que la "foule était dense" à l'endroit frappé.

L'incident s'est produit peu après 20H00 samedi (03H00 GMT dimanche) dans le quartier Sunset on Fraser de la ville de la côte pacifique, où des membres de la communauté philippine s'étaient rassemblés pour célébrer la Journée Lapu-Lapu.

Abigail Andiso a raconté au Vancouver Sun, journal local, qu'elle se trouvait avec des amis au festival lorsqu'elle a entendu de grands bruits, puis des hurlements.

"Il y avait des corps. Ils ont été écrasés. Certains étaient déjà morts sur place", a-t-elle déclaré.

Dale Selipe, qui était avec elle, a expliqué avoir vu plusieurs enfants blessés.

Des images partagées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l'AFP montrent un véhicule SUV noir dont l'avant est très endommagé, arrêté dans une rue jonchée de débris avec des camions de restauration rapide tout autour. Et à quelques mètres, des secouristes qui s'occupent de personnes allongées sur le sol.

"On ne sait pas qui aider, ici ou là. C'est tellement choquant", a témoigné Jen Idaba-Castaneto, chargée de la sécurité du festival, au site d'informations locales Vancouver Is Awesome, déclarant avoir vu "des corps partout".

"Nous sommes tous en deuil avec vous", a déclaré dans un message sur X le Premier ministre canadien Mark Carney, qui avait prévu de se rendre dans cette province de la Colombie-Britannique dimanche pour ses derniers meetings de campagne.

- Elections lundi -

"Mes pensées vont à la communauté philippine et à toutes les victimes visées par cette attaque insensée", a commenté sur X Pierre Poilievre, chef de file des conservateurs pour les législatives et principal opposant à Mark Carney, "attendant d'en savoir plus" sur les motivations de l'auteur.

Le candidat du Nouveau parti démocratique (NPD, gauche) Jagmeet Singh, qui se trouvait au festival peu avant le drame, a dit ne pas pouvoir "s'empêcher de penser aux enfants qui y étaient, qui y avaient du plaisir".

Le Consulat général des Philippines à Vancouver a exprimé "sa profonde inquiétude" après "l'horrible incident".

La journée Lapu Lapu est célébrée aux Philippines en mémoire du chef indigène Lapulapu, qui mena ses hommes à la défaite de l'explorateur portugais Ferdinand Magellan lors de la bataille de 1521.

La programmation de samedi comprenait un défilé, une projection de film, des danses et un concert.

Ce drame fait monter la tension à quelques heures d'un vote pour les législatives après une campagne électorale électrique dominée par la question de la guerre économique avec les Etats-Unis de Donald Trump et ses menaces d'annexion.

Le nouveau Premier ministre Mark Carney, qui se présente comme un rempart face au président américain est donné favori par les sondages.