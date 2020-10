Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un accord sur la normalisation entre Israël et le Soudan attendu dans la journée, selon les USA Reuters • 23/10/2020 à 17:07









UN ACCORD SUR LA NORMALISATION ENTRE ISRAËL ET LE SOUDAN ATTENDU DANS LA JOURNÉE, SELON LES USA WASHINGTON (Reuters) - Un accord sur les modalités de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan devrait être annoncé dans la journée, selon un membre de l'administration américaine. La décision de Donald Trump, qui a retiré le Soudan de la liste américaine des Etats promoteurs du terrorisme au début de la semaine, a ouvert la voie à un rapprochement avec l'Etat hébreu, a-t-il ajouté. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, avait annoncé mercredi que Washington cherchait à faire en sorte que Khartoum reconnaisse Israël. Selon la presse, une délégation israélienne s'est rendue le même jour au Soudan. (Matt Spetalnick, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.