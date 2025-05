Ukraine: nouvelle avancée russe dans la région de Soumy, où Kiev craint un assaut d'ampleur

Photo diffusée par le Service d'urgence de l'État ukrainien, le 6 mai 2025, d'un pompier luttant contre un incendie dans un bâtiment après une attaque aérienne à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine ( Service d'urgence de l'État ukrainien / Handout )

La Russie a revendiqué samedi la prise d'un nouveau village dans la région ukrainienne de Soumy, où Kiev craint un assaut d'ampleur et vient d'ordonner de nouvelles évacuations.

Malgré l'intensification des contacts diplomatiques pour trouver une issue à l'invasion russe de 2022, les combats restent féroces en Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir pris le village de Vodolagy, dans la région de Soumy (nord-est), près de la frontière russe.

Il a aussi indiqué s'être emparé d'un village de la région orientale de Donetsk, Novopil.

L'essentiel des combats se concentre dans l'est de l'Ukraine, mais Kiev craint une nouvelle offensive russe dans la région de Soumy.

Une attaque à grande échelle représenterait un défi important pour l'armée ukrainienne, moins bien dotée et déjà en position difficile sur le front.

La Russie a revendiqué cette semaine la prise de plusieurs villages, proche de sa frontière, dans la région de Soumy.

Elle est suspectée de vouloir créer une zone tampon pour empêcher des incursions ukrainiennes sur son territoire, comme l'été dernier à Koursk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Berlin, le 28 mai 2025 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Plus tôt cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou massait plus de 50.000 soldats en vue d'une possible offensive dans la zone.

L'administration régionale de Soumy a annoncé samedi l'évacuation obligatoire de onze villages proches de la frontière.

Elle n'a pas cité la crainte d'un assaut, mais a justifié cette décision par "la menace constante qui pèse sur la vie des civils en raison des bombardements".

Au total, 213 localités de la région sont déjà placées sous ordre d'évacuation, selon les autorités régionales.

L'évacuation obligatoire d'un village est généralement décidée quand les combats s'intensifient, mais ne signifie pas forcément que l'armée russe s'apprête à s'en emparer.

- Rendez-vous lundi? -

Le porte-parole du service d'Etat des garde-frontières, Andriï Demtchenko, a néanmoins affirmé jeudi à la télévision ukrainienne que la Russie avait massé assez de forces près de Soumy pour "tenter une attaque".

Le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, le 29 mai 2025 à Moscou ( POOL / Alexander KAZAKOV )

Selon lui, ce "renforcement" a commencé quand les forces de Moscou luttaient contre les soldats ukrainiens dans la région russe de Koursk, qui fait face à celle de Soumy.

L'armée ukrainienne y avait lancé une offensive surprise en août, un épisode embarrassant pour le Kremlin.

Mais elle a perdu depuis la quasi-totalité du territoire qu'elle contrôlait, et la Russie assure l'en avoir chassé complètement.

La Russie a lancé en février 2022 ses troupes à l'assaut de l'Ukraine, pays dont elle occupe actuellement environ 20% du territoire. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts civils et militaires dans les deux camps.

Les efforts diplomatiques pour y mettre fin s'intensifient ces dernières semaines, mais chaque camp accuse l'autre de ne pas vouloir la paix.

Moscou a proposé à Kiev de se retrouver pour de nouveaux pourparlers directs lundi à Istanbul, après un premier rendez-vous peu fructueux le 16 mai.

L'Ukraine n'a pas encore dit si elle acceptait. Elle demande notamment à recevoir le "mémorandum" préparé par Moscou pour exposer ses conditions pour une paix durable.

M. Zelensky a encore renforcé le doute vendredi sur la venue d'une délégation ukrainienne, en évoquant une prochaine réunion "potentielle".

Il a accusé la Russie de faire tout pour que celle-ci "n'apporte aucun résultat".

Photo fournie par le service de presse du service d'urgence de l'État ukrainien, le 30 mai 2025, de pompiers éteignant un incendie après une frappe de drone russe dans la région d'Odessa ( Service de presse du service d'urgence de l'État ukrainien / Handout )

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dans un appel avec M. Zelensky vendredi soir, a plaidé pour la participation des deux pays lundi avec des "délégations fortes", selon l'agence étatique turque Anadolu.

La composition de la délégation russe lors du premier cycle de discussion, menée par un conseiller de second plan, avait été interprétée par Kiev comme un signe du manque de sérieux.

Moscou prévoit d'envoyer la même équipe lundi.

Kiev exhorte la Russie à accepter un cessez-le-feu immédiat proposé par Washington et soutenu par les Européens, mais le Kremlin s'y refuse pour l'instant.

Les frappes se poursuivent par ailleurs dans le pays, faisant selon les autorités ukrainiennes des morts et blessés parmi les civils, notamment dans des régions du sud et de l'est.