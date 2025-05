Ukraine: attaque russe sur Kiev et deuxième échange de prisonniers

Un habitant à la fenêtre de son appartement dans un immeuble résidentiel endommagé par une frappe de drone russe sur Kiev, le 24 mai 2025 en Ukraine ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Une attaque massive de drones et de missiles russes sur Kiev a fait au moins 15 blessés tôt samedi matin, peu avant la réalisation de la deuxième phase d'un échange record de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir "abattu six missiles balistiques Iskander-M/KN-23 et neutralisé 245 UAV ennemis de type Shahed", sur un total de 14 missiles balistiques et 250 drones.

La capitale Kiev était "la principale cible" de cette attaque, a-t-elle précisé.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions dans la nuit. Le maire et l'administration civile et militaire de Kiev ont fait état de plusieurs incendies et de chutes de débris de missiles et de drones sur des immeubles dans un grand nombre de quartiers de la ville.

Un habitant jette des débris par le balcon de son appartement dans un immeuble résidentiel endommagé par une frappe de drone russe sur Kiev, le 24 mai 2025 en Ukraine ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir frappé pendant la nuit des "entreprises du complexe militaro-industriel" et des "positions de systèmes antiaériens Patriot" livrés par Washington à l'Ukraine.

"Seules des sanctions supplémentaires ciblant des secteurs clés de l'économie russe forceront Moscou à cesser le feu", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi, ajoutant que "la cause de la prolongation de la guerre se trouve à Moscou".

- Nouvel échange -

Des prisonniers de guerre ukrainiens accueillis par leurs proches après leur libération dans le cadre d'un échange avec la Russie, le 23 mai 2025 dans la région de Tcherniguiv ( AFP / Genya SAVILOV )

Ces attaques surviennent en plein échange de prisonniers, seul résultat tangible des premiers pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens mi-mai à Istanbul, alors que la communauté internationale, Donald Trump au premier chef, répète sans cesse ses appels à un cessez-le-feu dans cette guerre d'invasion lancée par la Russie en 2022.

Samedi, 307 prisonniers de guerre russes ont été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens, ont annoncé Kiev et Moscou.

Des familles tiennent des portraits de leurs proches captifs ou disparus dans l'espoir qu'ils seront reconnus par l'un ou l'autre des prisonniers de guerre libérés dans le cadre d'un échange avec la Russie, le 23 mai 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

Le premier volet de ce vaste échange, au format 1.000 pour 1.000, avait porté vendredi sur 270 militaires et 120 civils de chaque camp.

La troisième étape de cet échange, considéré comme le plus grand depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, doit avoir lieu dimanche.

L'échange de prisonniers et de corps de militaires tués au combat reste l'un des derniers domaines de coopération entre Kiev et Moscou, alors que la Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien.

L'échange de vendredi avait été annoncé par Donald Trump, qui a affirmé vouloir amener les deux belligérants à négocier pour mettre fin le plus vite possible au "bain de sang".

Photo diffusée par le ministère russe de la Défense montrant des prisonniers de guerre libérés par l'Ukraine dans le cadre d'un échange, le 23 mai 2025 ( Ministère russe de la Défense / Handout )

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a indiqué vendredi que Moscou travaillait sur un document exposant "les conditions d'un accord durable, global et à long terme sur le règlement" du conflit, qui sera transmis à l'Ukraine une fois l'échange de prisonniers finalisé.

Kiev doit faire de même pour ses propres conditions.

"L'Ukraine est prête à toute forme de diplomatie qui produit des résultats, nous sommes prêts à toutes les étapes qui garantiront une sécurité réelle. C'est la Russie qui n'est prête à rien", a déploré samedi M. Zelensky, dans son allocution quotidienne.

Selon lui, la semaine prochaine devra être consacrée "à mettre une nouvelle pression sur la Russie".

- Frappes et combats -

Parallèlement, les combats se poursuivent sur le front, où l'armée russe, plus nombreuse et mieux équipée, poursuit dans certains secteurs une lente avancée, malgré des pertes importantes.

Le ministère russe de la Défense a revendiqué samedi la conquête de deux villages ukrainiens, Stoupotchki et Odrané, situés dans la région de Donetsk (est), qui reste l'épicentre des affrontements.

A plus de 300 km de là, le ministère a également affirmé samedi que ses troupes s'étaient emparés de la localité de Loknia, dans la région de Soumy (nord-est), frontalière de la Russie et où Moscou a dit vouloir créer une zone tampon pour prévenir des incursions ukrainiennes sur son territoire.

Les autorités régionales ukrainiennes ont par ailleurs indiqué qu'une frappe aérienne russe avait tué samedi une femme dans cette région, dans le village de Velyka Pyssarivka, et blessé un homme.

Dans la région russe de Koursk, frontalière de celle de Soumy, cinq personnes ont été blessés samedi par des frappes ukrainiennes, a indiqué le gouverneur local Alexandre Khinchteïn. Quatre autres, dont deux pompiers, ont également été blessés dans celle de Belgorod, d'après son gouverneur.

La veille, en Ukraine, au moins 11 civils ont été tués par des bombardements russes: quatre dans la région de Donetsk, quatre dans celle de Kharkiv et trois autres dans la ville d'Odessa, selon les autorités ukrainiennes.