Turquie: le principal parti de l'opposition veut des élections "au plus tard en novembre"

Özgür Özel, le président du CHP, lors du congrès extraordinaire de son parti à Ankara, le 6 avril 2025 ( AFP / Adem ALTAN )

Le chef du principal parti d'opposition en Turquie, à la tête duquel il a été reconduit dimanche lors d'un congrès exceptionnel, a appelé à la tenue d'élections anticipées "au plus tard en novembre", après dix jours de contestation dans le pays déclenchés par l'arrestation du maire d'Istanbul.

"En novembre au plus tard, tu viendras affronter notre candidat. (...) Nous t'invitons à en appeler une fois de plus à la volonté du peuple, car la plus grande motion de censure de l'histoire aboutira à ceci. Nous te défions. Nous voulons notre candidat à nos côtés et notre urne devant nous", a déclaré Özgür Özel, le président du CHP (Parti républicain du peuple, social démocrate) en s'adressant au président turc Recep Tayyip Erdogan.

Seul candidat à la direction du parti, M. Özel a été reconduit avec 1.171 votes sur 1.276 exprimés.

Le congrès exceptionnel est pour le CHP l'occasion d'une "démonstration de force", en réunissant des foules à Ankara, analyse Eren Aksoyoglu, expert en communication politique.

M. Özel avait invité cette semaine "tous les citoyens, qu'ils aient ou non voté pour le CHP", à se rassembler devant la salle du congrès dimanche.

Par le biais des rassemblements et en confirmant son leader, le parti espère contrer de nouvelles pressions politiques et judiciaires, après la destitution et arrestation de sept maires de sa formation, dont le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, le 19 mars.

- Large victoire aux municipales -

Dénonçant un "coup d'Etat", le CHP a entraîné des dizaines de milliers de gens dans les rues d'Istanbul et de nombreuses autres villes du pays dans les jours qui ont suivi l'arrestation de M. Imamoglu, investi depuis, comme prévu, comme candidat du parti à la prochaine présidentielle.

Özgür Özel est assis, le 6 avril 2025 à Ankara, à côté d'un siège laissé libre pour le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, arrêté le 19 mars dernier ( AFP / Adem ALTAN )

Près de 1.900 personnes, dont des étudiants et des journalistes, ont été arrêtées depuis le début du mouvement.

"Quand les gros radis seront sortis du sac, ils n'oseront même pas regarder leurs proches dans les yeux, et encore moins la nation", a lancé fin mars Recep Tayyip Erdogan, suggérant que de nouvelles enquêtes pourraient s'abattre sur le CHP.

Selon des médias turcs, les autorités cherchent à décapiter la direction du CHP, un an après la large victoire de l'opposition aux élections municipales.

"Ce congrès est une occasion d'afficher notre sa solidarité avec le maire d'Istanbul et les étudiants arrêtés", a affirmé à l'AFP Safi Karayalçin, délégué d'Istanbul du CHP.

"Le maire d'Istanbul est injustement en prison, tout comme les autres maires et les membres du conseil municipal arrêtés. Il n'y a plus de justice en Turquie", a dénoncé de son côté Mustafa Arslan, délégué de Diyarbakir (sud-est).

Le CHP est arrivé en tête des élections municipales en mars 2024 avec 37,8% des voies à travers le pays, remportant, en plus des métropoles comme Istanbul et Ankara qui lui étaient déjà acquises depuis 2019, des bastions de l'AKP, parti de M. Erdogan.

- Opposition tenace -

Conforté par sa réélection, Özgür Özel a annoncé la poursuite de la mobilisation.

"Nous organiserons un rassemblement à Samsun dimanche prochain, et ensuite le 19 mai à Izmir (..) et un rassemblement nocturne tous les mercredis soir dans un quartier d'Istanbul", a-t-il annoncé.

Il a aussi affirmé que 7 millions de signatures ont été collectées jusqu'à présent dans la campagne du parti pour demander la libération du maire d'Istanbul.

L'objectif est de collecter au moins autant de signatures que la moitié de 61,4 millions d'électeurs en Turquie, a précisé M. Özel.

"Depuis l'arrestation d'Imamoglu, Özgur Özel a donné une image du CHP qui écoute la rue et qui mène une opposition tenace. Cette approche a du succès au sein du CHP et des électeurs", estime Eren Aksoyoglu.

"Ce n'est peut-être pas un orateur très charismatique, mais il est articulé, précis et très critique du pouvoir. La base du parti le connait bien, c'est un bon organisateur", relève Berk Esen, professeur de Sciences politiques à l'université Sabanci d'Istanbul.

"M. Özel est à la tête du CHP mais n'a pas encore entièrement endossé le rôle du leader. En poursuivant une opposition tenace contre M. Erdogan, il pourrait renforcer son leadership", ajoute Eren Aksoyoglu.