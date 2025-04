Trump dans l'avion pour Rome, premier voyage à l'étranger de son mandat

Le président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One pour se rendre aux funérailles du pape François à Rome, le 25 avril 2025 à la Base Andrews, dans le Maryland ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump s'est envolé vendredi pour Rome où il assistera samedi avec son épouse Melania aux obsèques du pape François avec des dirigeants du monde entier, contre lesquels il n'a cessé depuis janvier de décocher des flèches commerciales et diplomatiques.

Le président américain doit arriver dans la capitale italienne aux alentours de 22H50 locales.

"Nous allons rencontrer de nombreux dirigeants étrangers" en marge des obsèques, a-t-il assuré aux journalistes juste avant de quitter la Maison Blanche, mais sans préciser qui.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré mardi qu'il "voudrait" rencontrer son homologue américain au Vatican. Mais il a annoncé vendredi qu'il n'était pas certain de pouvoir se rendre aux funérailles du pape François.

"Si j'ai le temps, je serai certainement présent", a déclaré M. Zelensky aux journalistes, tout en évoquant des réunions militaires qu'il doit avoir ce jour-là. "Je ne sais pas combien de temps cela prendra", a-t-il ajouté.

Donald Trump l'a accusé cette semaine, en termes virulents, de saboter un futur accord de paix avec la Russie. Les deux hommes ne se sont plus revus depuis l'algarade subie par le chef de l'Etat ukrainien dans le Bureau ovale fin février, devant les caméras du monde entier.

Il avait prévu, comme pendant son précédent mandat (2017-2021), d'aller en Arabie saoudite pour son premier voyage à l'étranger, mais le décès du pape François en a décidé autrement.

- Biden aussi -

Donald Trump, qui se définit comme un chrétien "sans appartenance", a fait mettre en berne les drapeaux sur les édifices publics aux Etats-Unis en hommage au jésuite argentin, qui critiquait sa politique anti-migrants.

Vendredi, il a dit de François qu'il était un homme "fantastique", qui "aimait le monde".

Usant de son franc-parler notoire, le souverain pontife s'en était pris à Donald Trump dès février 2016, alors que le républicain n'était encore que candidat à la Maison Blanche, en disant: "Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne".

L'ancien président démocrate Joe Biden, qui était proche du pape François, se rendra aux funérailles avec son épouse Jill, mais voyagera de manière indépendante, et non en invité de son successeur, selon son bureau.

Pour les obsèques de Jean Paul II en 2005, le président George W. Bush avait emmené deux prédécesseurs: Bill Clinton et son père George Bush Senior.

Au-delà de la cérémonie religieuse, c'est à un rendez-vous diplomatique d'une rare envergure que se rend Donald Trump.

Quelque 50 chefs d'Etat élus et dix souverains régnants ont confirmé jusqu'ici leur présence, selon le Vatican.

Emmanuel Macron, déjà présent à Rome où il s'est recueilli devant la dépouille du pape, "n'effectuera aucune rencontre diplomatique en marge des obsèques", a fait savoir la présidence française.

Donald Trump a ébranlé depuis son retour au pouvoir fin janvier l'ordre diplomatique et économique mondial, avec sa rhétorique nationaliste, sa remise en cause du rôle militaire américain et ses droits de douane.

Après son élection en novembre dernier, Donald Trump avait assisté à Paris aux cérémonies de réouverture de la cathédrale Notre-Dame à l'invitation d'Emmanuel Macron, mais l'événement s'était déroulé avant sa prise de fonction officielle.

Son deuxième déplacement international l'emmènera en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis entre le 13 et le 18 mai.