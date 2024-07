Trois titulaires du FC Nantes ont « émis le souhait de partir », selon Antoine Kombouaré

Ça commence bien.

Pedro Chirivella, Alban Lafont et Douglas Augusto, trois titulaires du FC Nantes, souhaitent quitter le club Jaune et Vert. Le FC Nantes a repris l’entraînement à la Jonelière, et son entraîneur Antoine Kombouaré a fait un état des lieux de son effectif en conférence de presse ce mardi. « Dans les discussions qu’on a eues en fin de saison, ils ont émis le souhait de partir et je vais aussi dans ce sens », a-t-il expliqué, ajoutant que l’attaquant Mostafa Mohamed « est aussi en train de chercher de son côté » et que les avenirs nantais des défenseurs Fabien Centonze et Bastien Meupiyou sont en discussion.…

UL pour SOFOOT.com