Trains et avions, une lente reprise

Dans le ciel, comme sur les rails, la reprise du trafic sera lente et graduelle. © PASCAL PAVANI / AFP

La SNCF n'a pas attendu la date libératrice du lundi 11 mai pour amorcer une modeste remontée en puissance du trafic tombé à 8 %, soit 40 TGV quotidiens contre 750 à 800 en temps normal. Dès ce week-end, des trains ont été ajoutés surtout dans le sens province-Paris pour permettre le retour des « confinés à la campagne » avec une offre de 20 %. Ainsi, pour les exilés alpins, trois TGV étaient programmés au départ d'Annecy au lieu de un. Avec le 11 mai, le réseau à grande vitesse va accueillir 35 % de son trafic habituel, soit près de 300 trains, tous sans restauration et sans bar avec un siège réservable sur deux, port du masque obligatoire. Le titre de transport avec sa réservation et l'attestation valide pour un déplacement de plus de 100 kilomètres pourront être demandés pour accéder à la gare, et pas seulement pour embarquer dans le train, que ce soit un TGV Inoui, un Ouigo ou un Intercités. Et pour voyager à bord d'un TER, ce sera parfois un peu plus compliqué. Avant d'arriver à la gare, il faudra télécharger un coupon numérique gratuit demandé par cinq régions (Occitanie, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté). Ce ticket d'accès vise à éviter la saturation de certains trains avec l'impossibilité d'y respecter la distanciation. Cette usine à gaz aurait pu être évitée en rendant la réservation obligatoire, mais aucun système de vente des billets par les régions n'est

