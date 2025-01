Tours FC : le crépuscule d’un être Cher

Pensionnaire de Régional 1 (6e division), le Tours FC pourrait perdre sa structure professionnelle dans les jours à venir si les tribunaux actaient la liquidation judiciaire du club indroligérien. Mais comment cette institution historique du football français a bien pu en arriver là, elle qui évoluait encore en Ligue 2 en 2018 ? Éléments de réponse.

Voilà déjà plusieurs années que les supporters ciel et noir ont appris à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Placé en redressement judiciaire en 2021 et bénéficiaire d’un plan d’apurement de ses dettes sur dix ans, le Tours FC est surveillé de près par la justice depuis un bout de temps. Le début des ennuis date du printemps 2018, lorsque les Tourangeaux quittent la Ligue 2 au terme d’un exercice complètement raté, après dix saisons de rang dans l’antichambre de la Ligue 1. Le premier des déboires de l’autre TFC, celui qui devra ensuite faire face à une relégation en N2 et une rétrogradation administrative en N3 en 2019, une interdiction de montée en N2 en 2020, ainsi qu’une rétrogradation en R1 en 2021. Et tandis que le club de la Cité des Turones semblait à peine se stabiliser, l’été dernier est venu comme un boomerang rappeler à tous les suiveurs du Tours FC que sa situation financière était toujours aussi critique, en témoignent sa nouvelle rétrogradation administrative en R1, ainsi que sa mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tours. Si les engagements financiers pris en urgence par le nouveau repreneur du club Ivan Desmet ont permis de suspendre les sanctions et d’inscrire l’équipe dirigée par Bryan Bergougnoux en R1, l’encéphalogramme du TFC n’est à l’heure actuelle plus très loin d’être complètement plat.

Dettes cachées, bras d’honneur et querelles intestines

Cette lente descente aux enfers ne serait que « le résultat logique d’une gestion calamiteuse du club » , selon une source proche du dossier : « Monsieur Jean-Marc Ettori a repris le club en Ligue 2 il y a près de 12 ans maintenant, et regardez où il l’a amené ! À deux doigts de monter en L1 à l’époque de Giroud et Koscielny, on se retrouve aujourd’hui dans les tréfonds du foot français ! » regrette cette personnalité bien connue du microcosme tourangeau, qui préfère garder l’anonymat. Selon lui, le futur ex-propriétaire du club (la vente du club par Jean-Marc Ettori est en attente de finalisation auprès de M. Desmet, NDLR) a démontré pendan

Par François Goyet pour SOFOOT.com