Tottenham attaque le propriétaire de l'OGC Nice

Ineos chute dans le peloton.

Ce jeudi, le Times a en effet révélé que les dirigeants de Tottenham ont déposé une plainte devant la Haute Cour de justice – une des cours supérieures dans la juridiction d’Angleterre et de Galles. Cette plainte vise le groupe Ineos – propriétaire de l’OGC Nice et actionnaire à 29% de Manchester United – pour des indemnités de sponsoring impayées, s’élevant à environ 13 millions d’euros (11 millions de livres). Entre 2022 et 2024, Tottenham et Ineos avaient en effet signé un contrat de sponsoring, rompu à la suite du rachat des 29% de Manchester United par le groupe de chimie.…

AB pour SOFOOT.com