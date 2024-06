information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 18:23

Tony Parker lâche l’OL, mais veut rester dans le foot

Tu étais l’élu, c’était toi…

Au cœur de l’hiver dernier, alors que l’Olympique lyonnais occupait la zone rouge de Ligue 1 et enchaînait les mauvais choix en interne, Tony Parker avait pointé le bout de son nez. Pendant que Jean-Michel Aulas menait une guerre face à son successeur John Textor, l’ancien basketteur venait s’asseoir dans le carré présidentiel du stade rhodanien face à Metz alors qu’il avait quitté le conseil d’administration d’OL Groupe un an plus tôt, au moment du rachat du club par l’Américain. « John (Textor) m’a demandé de revenir au board » , avait-il alors déclaré.…

EL pour SOFOOT.com