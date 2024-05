Tolisso avant la finale de Coupe de France : « On n'y va pas en claquettes ! »

Les chaussettes, oui, mais pas les claquettes.

Douze ans après son titre contre Quevilly, l’Olympique lyonnais s’apprête à retrouver la finale de la Coupe de France, samedi, face au Paris Saint-Germain. Maintenant que l’OL, auteur d’une fin de saison canon, a assuré sa qualification européenne pour la saison prochaine, Corentin Tolisso espère bien ajouter la cerise sur le gâteau en offrant au club son premier trophée depuis 2012. « Paris est largement favori. Après, on n’y va pas en claquettes ! On veut vraiment gagner, on est des outsiders, des outsiders qui ont faim et qui veulent vraiment tout faire pour gagner , a affirmé l’international français au micro de beIN Sports. Il faut, pour nos supporters, qu’on gagne cette finale de Coupe de France. Ca fait un moment que l’OL n’a pas gagné de trophée. Ce serait vraiment l’apothéose, ce serait une saison plus qu’exceptionnelle si on arrivait à le faire. » …

QB pour SOFOOT.com