information fournie par So Foot • 26/06/2024 à 23:18

Thierry Henry au Pays de Galles après les JO ?

Titi et le XI du poireau ? Presque.

Actuellement sans sélectionneur, le Pays de Galles aurait jeté son dévolu sur Thierry Henry, pour succéder à Rob Page, licencié il y a tout juste une semaine, après des résultats médiocres et un Euro à vivre devant la télévision. C’est en tout cas une information de la BBC, qui stipule que l’ancien bomber d’Arsenal et actuel sélectionneur de l’équipe de France espoirs et de l’équipe de France olympique est la priorité de recrutement de la FAW galloise.…

AL pour SOFOOT.com