Thierno Barry, à pointe nommée

En difficulté depuis le début de l’Euro espoirs, l’équipe de France peut au moins compter sur un bon point de fixation devant : Thierno Barry. Une fixation que l’attaquant de Villarreal a pourtant mis du temps à trouver dans sa jeune carrière.

L’équipe de France espoirs a pour tradition de décevoir dans ses compétitions. Et l’édition 2025 de cet Euro disputé en Slovaquie ne manque pas à la règle. Du moins, pour l’instant. En effet, les Bleuets ont entamé leur campagne par un triste nul (0-0) face au Portugal, l’un des autres favoris, avant de poussivement battre la Géorgie (3-2) et de se rattraper contre la Pologne (4-1). De quoi sauver les meubles en ralliant les quarts de finale face au Danemark, ce dimanche (18 heures) sans trop de certitudes. Dans ce flou, heureusement, une petite éclaircie existe avec Thierno Barry. Joker du front de l’attaque français, le géant se révèle être le point de fixation idéal pour des coéquipiers parfois trop joueurs et le stabilisateur d’un secteur offensif trop tendre. Un petit aboutissement pour le jeune Barry qui se rêverait, un jour, en Erling Haaland.

De défenseur central à numéro 9

Cette mission sauvetage, Thierno Barry l’a donc entamée contre la Géorgie. Tenue en échec à deux minutes du terme et quasiment éliminée du tournoi, la France a pu compter sur le flair de son buteur remplaçant pour rester à la surface. D’abord en marquant un but refusé pour un minuscule hors-jeu, puis en offrant définitivement la victoire d’un tacle opportuniste devant la cage. Des réflexes de renard également entrevus face à la Pologne – cette fois comme titulaire – sans trouver le chemin des filets. Ces qualités de placement, Barry aurait pourtant pu ne jamais les afficher au plus haut niveau. Logique pour celui qui a n’a jamais vraiment fait du football une priorité. Né et élevé à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu, Thierno s’est surtout intéressé au football grâce à la dame de cantine de son école primaire. Cette dernière, le voyant se débrouiller avec un ballon dans la cour de récréation, l’a recommandé à son compagnon, entraîneur du petit club local de l’AS Montchat. L’élève a 11 ans et débute comme défenseur central. Un poste qui le suivra longtemps en raison de sa taille : 1,95m, certainement héritée de son père, ancien basketteur amateur. Le fiston a donc dû se contenter de dégager les ballons durant toute son adolescence.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com