TF1 diffusera le Final Four de la Ligue des nations

Bixente et Grégoire : échauffez vos voix.

Longtemps annoncé mais désormais officiel : le groupe TF1 diffusera le Final Four pour la Ligue des nations en juin prochain et en clair. La Une, qui diffuse les Bleus depuis plusieurs années maintenant, avait annoncé en 2022 avoir acquis les droits exclusifs de diffusion des matchs de l’équipe de France de football jusqu’en 2028, mettant fin au partage avec M6 et à une panique côté FFF. Elle proposera l’intégralité des quatre rencontres sur TF1 et TF1+.…

VF pour SOFOOT.com