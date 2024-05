Ten Hag sur les blessures touchant son équipe : « C’est comme nager avec les mains dans le dos »

Elles ont bon dos, les blessures.

La 9 e défaite à domicile de la saison est difficile à avaler pour Manchester United et pour Erik Ten Hag, qui a dû y aller de sa petite justification devant les journalistes. Défait sur la plus petite des marques par Arsenal à Old Trafford (0-1), le Néerlandais a invoqué la cascade de pépins physiques qui touche son effectif cette saison, envoyant notamment Marcus Rashford et Ruben Fernandes à l’infirmerie. Face aux Gunners , l’ex-coach de l’Ajax a été contraint d’aligner une charnière Casemiro-Jonny Evans pour palier les blessures de Victor Lindelöf et de Raphaël Varane.…

VD pour SOFOOT.com