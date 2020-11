Télétravail : 62 % des salariés vont au bureau à la demande de leur direction

Pendant la durée du nouveau confinement, Le Point, avec la technologie d'études et de sondages Happydemics *, dresse un baromètre hebdomadaire de la vie des salariés français au travail. Pour appréhender, grâce à une enquête représentative et chiffres à l'appui, quel est l'état d'esprit (ses attentes, ses satisfactions ou ses angoisses, etc.) du travailleur, ou plutôt du... télétravailleur, à l'heure de la crise sanitaire.

Les Français auraient-ils pris le parti délibéré d'être des cancres en matière de télétravail ? Pour la première semaine du nouveau confinement, notre baromètre indiquait que seuls 20 % des salariés français étaient exclusivement en télétravail. Eh bien, une semaine plus tard, le résultat est le même (à 1 % près) et la jauge des salariés français qui sont en télétravail total reste bloquée à un sur cinq. Et cela, en dépit des récriminations et des menaces à peine voilées de la ministre du Travail, Élisabeth Borne, qui n'en finit pas d'appeler à faire respecter le télétravail cinq jours sur cinq dans les entreprises où cela est possible. Si on pouvait laisser aux entreprises et à leurs salariés le bénéfice du doute pour la première semaine, ou accepter l'idée qu'un temps était nécessaire à une réadaptation au télétravail à 100 %, cette excuse ne tient plus pour la semaine 2 du confinement.

71 % des salariés non-managers se rendent au bureau suite à une demande

