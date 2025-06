Teddy Teuma sur sa situation à Reims : « Ils ont cherché un bouc émissaire, c’est tombé sur moi »

Spoiler : il en a gros sur la patate.

Lors d’un entretien accordé à Var-Matin , Teddy Teuma, mis à l’écart en fin de saison par le Stade de Reims pour son comportement jugé négatif , a voulu livrer sa version des faits. « Ils ont cherché un bouc émissaire par rapport aux mauvais résultats de l’équipe et c’est tombé sur moi , a lâché l’international maltais. J’aurais préféré terminer la saison mais on ne pourra pas me mettre sur le dos la relégation et la défaite en finale de Coupe de France. » …

