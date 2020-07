Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe Gafa: Les US annoncent des droits de douane supplémentaires sur les produits français Reuters • 11/07/2020 à 11:29









TAXE GAFA: LES US ANNONCENT DES DROITS DE DOUANE SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PRODUITS FRANÇAIS WASHINGTON (Reuters) - L'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle imposerait des taxes supplémentaires de 25 % sur les cosmétiques, les sacs à main et d'autres produits français évalués à 1,3 milliards de dollars (1.1 milliards d'euros) en réponse à la nouvelle taxe française sur les services numériques, mais qu'elle retarderait la mise en oeuvre de cette décision de 180 jours au maximum. La France a instauré l'an dernier sa propre taxe sur les bénéfices des entreprises du numérique, mais les paiements ont été suspendus jusqu'à la fin 2020, dans l'attente d'un accord international sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La France et d'autres pays considèrent les taxes sur les services numériques comme un moyen d'augmenter les revenus des opérations locales des grandes entreprises technologiques qui, selon eux, profitent énormément des marchés locaux tout en ne contribuant que de manière limitée aux caisses publiques. Les discussions de l'OCDE visant à élaborer une solution multilatérale pour la taxation des services numériques n'ont pas abouti, les négociations étant compliquées par la pandémie de coronavirus. (Andrea Shalal et David Lawder; version française Camille Raynaud)

