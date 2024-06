Tartan Army, pour la vie

À l’opposé du parcours sportif peu reluisant de l’Écosse, d’ores et déjà priée de rentrer à Edimbourg sans la moindre victoire, la Tartan Army a conquis le cœur de toutes celles et ceux qu’elle a croisé sur son chemin.

Il y a certaines phrases qui s’impriment plus rapidement que d’autres dans nos têtes. De par leur simplicité, leur énergie, ou plus simplement encore par le nombre de fois où on l’entend en l’espace de quelques jours. Depuis le coup d’envoi de l’Euro 2024, il y en a une que n’importe quel fan européen a déjà entendu plus d’une fois en déambulant dans les rues de Düsseldorf, Cologne, Munich, Leverkusen ou Stuttgart. Qu’il s’est même autorisé à chanter, dans la folie de l’instant, tel un hymne de ralliement que l’on beugle à gorge déployée sans avoir honte, à midi en plein cagnard comme à deux heures du matin au visage d’un agent de police. Cette phrase, c’est celle-ci : « No Scotland, no party » . Un résumé percutant de ce qu’ont été ces derniers jours outre-Rhin, tant les Écossais ont réalisé un sans faute hors du pré – contrairement à leur équipe nationale – dans tous les domaines possibles. Surtout dans leur costume de capitaine de soirée.

Coup de foudre à l’écossaise

Au-delà de cet essaim bleu à la folie et à la bonne humeur contagieuse, chacun se souviendra en Allemagne d’une ou d’un Écossais croisé ici ou là, avant ou après un match, avec qui il a partagé un moment de vie. Des ultras hongrois aux policiers locaux, de cette équipe de fans du VfB Stuttgart qui a perdu un match de foot (2-0) face à ces diables de fans écossais en passant par les officiels d’à peu près tous les secteurs, tout le monde s’est accordé pour dire que la fin de l’aventure de l’Écosse était bien trop prématurée. Qu’il était trop tôt pour voir la Tartan Army partir. Déjà parce que cette armée est avant tout composée de personnages. C’est Ciaran Whyte, ce chanteur de rue à la Ed Sheeran, ou encore Ali Murray, le héros qui escorta sous des trombes d’eau un vieil homme à Cologne avec son parapluie violet.…

Par Andrea Chazy, à Düsseldorf pour SOFOOT.com