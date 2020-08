Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taïwan: Une fillette de trois ans emportée par un cerf-volant géant Reuters • 31/08/2020 à 10:43









TAÏWAN: UNE FILLETTE DE TROIS ANS EMPORTÉE PAR UN CERF-VOLANT GÉANT (Reuters) - Une fillette de trois ans a survécu après avoir été projetée à plus de 30 mètres du sol alors qu'elle s'était empêtrée dans la queue d'un cerf-volant géant lors d'un festival taïwanais, a montré une vidéo diffusée sur les médias sociaux dimanche. Il a fallu une trentaine de secondes avant que le cauchemar de l'enfant ne prenne fin et qu'elle soit ramenée sur la terre ferme par des membres de la foule. Identifiée par son patronyme Lin, la fillette n'a subi que des coupures mineures, ont signalé les médias locaux. L'incident a toutefois poussé les organisateurs à interrompre le festival international de cerf-volant qui se tenait à Hsinchu, au nord-ouest de Taïwan. Un fonctionnaire de la ville a précisé aux médias que la queue du cerf-volant s'était enroulée autour de la taille de l'enfant en raison des bourrasques fréquentes sur le site. La vidéo de l'incident a été vue par des millions de personnes. (Kenneth Maxwell, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

