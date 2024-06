Tactique : pourquoi il ne faut pas s’inquiéter pour les Bleus

Si les regards se sont surtout arrêtés sur son manque de réalisme, l’équipe de France a livré, vendredi soir, face aux Pays-Bas (0-0), un deuxième match consistant dans cet Euro et ce, avec un plan différent de celui affiché contre l’Autriche. Une stratégie adaptable et plutôt convaincant.

Après plus de dix ans passés en short dans l’établissement tricolore, Antoine Griezmann est, à 33 ans, devenu un pilier de comptoir. Un type qu’il est donc bon d’écouter de temps à autre pour prendre le pouls d’un tournoi et sentir l’atmosphère d’une équipe. Convoqué face aux micros avant de défier les Pays-Bas vendredi dernier, à Leipzig, voilà alors ce que disait le numéro 7 des Bleus : « Le premier match face à l’Autriche a été très dur physiquement, mais au moins, comme ça, on est dans la compétition, prêt à aller de l’avant. (…) Maintenant, face aux Pays-Bas, sans Kylian (Mbappé, forfait à la suite de sa fracture du nez subie face à l’Autriche) , toute l’équipe devra s’adapter. Qu’il y ait l’un des meilleurs joueurs du monde ou non dans ton équipe, ça change énormément de choses. Dans le foot, il faut toujours s’adapter, à chaque match. C’est ce que j’aime et c’est ce qui doit faire notre force : réussir à trouver les points faibles de chaque adversaire tout en restant très costaud. »

Confirmation, d’abord : pour son deuxième match dans cet Euro 2024, l’équipe de France est bien restée l’équipe de France, soit une équipe unie, solidaire, calme et autoritaire, capable de résister à tous les vents et d’éteindre le moindre départ d’incendie. Le bilan chiffré est net. Là où les Bleus avaient concédé six tirs face à l’Autriche, ils ont cette fois laissé les Pays-Bas armer à huit reprises. Depuis le début de la compétition, seule l’Allemagne a ainsi concédé moins de tirs par match en moyenne (6) que la bande à Didier Deschamps, qui a bouclé sa seconde sortie dans le tournoi par un nul sans but (0-0). Pourtant, cette deuxième rencontre n’a pas tout à fait été, dans le contenu, comparable à la première.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com