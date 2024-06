Tactique : Mbappé au Real, mais pour en faire quoi ?

Un an après avoir fracassé sa tirelire pour s’offrir Jude Bellingham, le Real Madrid a décidé d’insérer le boulon Mbappé dans sa machine, encore une fois victorieuse de la Ligue des champions. Question simple : mais pour en faire quoi ?

C’est une vieille histoire, que Carlo Ancelotti aime raconter à ceux qui viennent l’interroger sur la façon dont il a appris à gravir les différents cols au cours de sa carrière d’entraîneur. Il y a quelques années, l’entraîneur du Real Madrid, vainqueur samedi dernier de sa cinquième Ligue des champions sur un banc, l’avait même confié à Éric Roy, autre héros de la saison de foot qui vient de s’écouler. « Il avait utilisé cette histoire pour me démontrer pourquoi il est très important de ne pas s’enfermer dans une zone de confort, expliquait le coach du Stade brestois, fin février, dans un long entretien donné à So Foot. Il était au tout début de sa carrière d’entraîneur, sortait de longues années avec Arrigo Sacchi et ne jurait que par le 4-4-2. Il était à Parme, où il est resté de 1996 à 1998, et, alors qu’on lui a proposé Roberto Baggio, il a refusé, par peur de ne pas pouvoir le mettre dans son système et par manque de courage de changer son approche pour un joueur qui ne voulait jouer que 10. Ça l’a marqué, et il m’avait répété qu’un entraîneur ne doit jamais oublier d’être capable de bousculer ses idées, d’aller vers autre chose. Si tu arrives avec des idées préconçues, que tu t’obstines sans réfléchir à faire entrer des joueurs dans un concept et qu’ils ne sont pas capables de le mettre en action, tu n’y arriveras pas. »

Il n’y a pas de style Ancelotti. Mon style n’existe pas, car je change.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com