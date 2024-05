Suisse: les exportations horlogères se redressent en avril

Les exportations horlogères suisses se sont redressées en avril sous l'impulsion des montres de luxe, en dépit d'un nouveau repli en Chine, annonce jeudi la fédération horlogère.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

En avril, les exportations de montres suisses se sont montées à 2,1 milliards de francs suisses (2,1 milliards d'euros), en hausse de 4,5% sur un an après une forte chute de 16,1% en mars, indique la fédération horlogère dans un communiqué.

Ce rebond a été porté par les montres dont le prix à la sortie d'usine dépasse 3.000 francs suisses, les exportations de ce segment s’inscrivant en hausse de 7,8% par rapport au mois d'avril l'an passé.

"Les exportations horlogères suisses ont retrouvé des couleurs en avril", s'est félicitée la fédération horlogère suisse.

Parmi les 10 plus grands marchés d'exportations pour les montres suisses, seule la Chine s'est inscrite en baisse, avec un recul de 7,5% en avril. Au premier trimestre, les exportations horlogères suisses s'y étaient déjà contractées de 22,7% dans un climat de consommation plus difficile en Chine, notamment à cause des secousses dans l'immobilier.

Elles se sont en revanche redressées pour les Etats-Unis, le plus gros marché pour les fabricants de montres suisses, connaissant une hausse de 11,6% en avril.

En Europe, "la tendance s'est située près de la moyenne mondiale", détaille la fédération horlogère, les exportations de montres progressant de 4,6% vers le Royaume-Uni, de 8,9% vers l'Allemagne et de 5,3% vers l'Italie. Les exportations vers la France ont été plus modestes, avec une progression qui s'est limitée à 0,4%.

La fédération horlogère souligne que si les exportations ont de nouveau reculé vers la Chine, elles ont affiché une croissance "à deux chiffres" vers d'autres marchés en Asie, notamment au Japon (+13,6%), à Singapour (+12,5%) et en Corée du Sud (+27,1%).

Les exportations vers Hong Kong, où les touristes de tout le continent asiatique sont nombreux à venir faire leurs achats, sont quant à elles restées à peu près stables, avec une hausse de 0,2%.