Suisse: la chaîne de supermarchés Migros vend plus de la moitié de ses magasins de sport

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Migros, le numéro un de la distribution alimentaire en Suisse, va vendre plus de la moitié de ses magasins de sport à Dosenbach-Ochsner, la branche suisse du groupe allemand Deichmann, a-t-il annoncé mardi, sans divulger le montant de la transaction.

Le groupe suisse avance ainsi dans son programme de cessions d'enseignes spécialisées. Il va vendre 27 magasins de l'enseigne SportX à Dosenbach-Ochsner sur les 49 boutiques que compte cette chaîne spécialisée dans les vêtements et équipements de sport, indique-t-il dans un communiqué.

Des négociations sont en cours avec différents repreneurs potentiels pour les 22 magasins restants, précise-t-il.

Le changement de propriétaire pour ces 27 boutiques devrait intervenir le 1er mars 2025, leur vente étant soumise à autorisation de la commission de la concurrence.

"La cession de SportX s'inscrit dans le cadre du recentrage stratégique du groupe Migros sur son cœur de métier", explique le communiqué.

Le groupe, numéro un des supermarchés dans le pays alpin, avait annoncé en février se mettre en quête d'acquéreurs pour deux de ses enseignes spécialisées et lancer un examen approfondi pour quatre autres, compte tenu de la concurrence accrue du commerce en ligne.

Migros avait alors expliqué que "la pandémie de coronavirus a mis un puissant coup d'accélérateur" au commerce en ligne, le commerce stationnaire non alimentaire se trouvant de "plus en plus sous pression".

Mi-juin, il avait annoncé qu'il allait vendre 20 des 37 points de ventes de Melectronics, sa filiale spécialisée dans les produits électroniques et électroménagers, au groupe allemand MediaMarkt. Les 17 autres magasins doivent fermer d'ici le mois de novembre.

A l'issue de l'examen approfondi de ses autres enseignes, Migros a décidé en juin de se mettre en quête de repreneurs pour ses enseignes spécialisées dans l'ameublement, bricolage et jardinage ainsi que dans la vente de vélos.