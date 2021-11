Succession : quatre décisions à prendre vers 65 ans

65 ans est un bon âge pour repenser ses placements et son patrimoine. (© DR)

Gratifier vos descendants, alimenter vos contrats d’assurance vie, vendre vos biens locatifs les moins rentables, arbitrer le PEA au profit du compte-titres : tels sont les conseils du Revenu pour alléger les droits de succession et transmettre hors impôts à vos enfants et petits-enfants.

À 65 ans, vous êtes nombreux à avoir réorganisé votre patrimoine pour disposer chaque mois des revenus complémentaires que vous estimez avoir besoin en fonction de votre niveau de vie et du montant de votre pension issue des régimes obligatoires.

C’est l’âge idéal pour entamer une réflexion sur l’étape d’après, la transmission, hors impôts de préférence. Quatre décisions à prendre vers 65 ans pour déshériter le fisc.

Immobilier locatif : vendez vos biens les moins rentables

La pierre constitue un excellent placement mais il faut savoir en sortir quand l’âge avance et que la gestion d’un bien locatif en direct devient trop pesante. Autre bonne raison de vendre l’immobilier locatif le moins rentable vers 65 ans : les revenus fonciers sont très taxés (jusqu’à 58,2% voire plus) quand vous n’avez plus ni travaux ni intérêt d’emprunt à déduire.

Enfin, la pierre se transmet mal : un appartement n’est pas divisible entre héritiers. Alléger l’immobilier d’investissement ne veut pas dire vendre l’immobilier d’habitation. Résidences principale et secondaire doivent être conservées jusqu’au bout.

Assurance vie : alimentez vos contrats à hauteur de 152.500 euros par bénéficiaire

En assurance vie, l’âge charnière est 70 ans. Les sommes versées avant 70 ans échappent à toute forme de taxation dans la limite de 152.500 euros par